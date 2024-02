Doskozil trifft EU-Kommissar Schmit in Brüssel

Auch das burgenländische Pflegemodell, der Mindestlohn und die Wohnbaupolitik des Landes kamen bei dem Treffen der beiden sozialdemokratischen Politiker zur Sprache. Die Wohnbaupolitik des Burgenlandes bezeichnete der Luxemburger Schmit als interessantes Beispiel dafür, wie man an das Problem der Wohnungskrise, die sich überall in Europa ausbreite, herangehe. Da könne man von interessanten Projekten im Burgenland etwas lernen.

ORF

Doskozil: Sozialstandards in EU-Ländern weiterentwickeln

Doskozil lobte seinerseits Schmit. Es sei richtig, dass mit Schmit ein Sozialpolitiker Spitzenkandidat der Europäischen Sozialdemokraten bei der EU-Wahl sei. Es sei das richtige Thema, wenn es darum gehe, Mindestlöhne zu etablieren. Und es gehe auch darum, Sozialstandards, die man in Österreich gewohnt sei, auch in Staaten wie Ungarn weiterzuentwickeln. Auch dessen sei sich Schmit bewusst.

EU-Skepsis als Thema

Die beiden Politiker sprachen auch über die hohe EU-Skepsis in Österreich. Die EU werde von den Burgenländerinnen und Burgenländern aus seiner Sicht grundsätzlich nicht negativ gesehen, so Doskozil. Wenn es aber um die Frage der vielleicht nicht funktionierenden Migrationspolitik gehe, sei es sehr kritisch. Aber das bedeute nicht, dass die Europäische Union per se abgelehnt werde, da müsse man aus seiner Sicht schon differenzieren, so der Landeshauptmann, der im Rahmen seines Brüssel-Besuchs auch mit EU-Kommissar Johannes Hahn zusammengetroffen war.