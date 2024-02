Kriegserinnerungen auf Leinwand

In der Ausstellung im Oberwarter Rathaus sind Bilder aus dem Krieg zu sehen, die allerdings nicht von Kameras eingefangen wurden, sondern aus dem Gedächtnis der jüngsten Vertriebenen stammen: Kinder und Jugendliche aus der Ukraine erzählen im Rahmen der Ausstellung Geschichten mit Stiften und Pinseln.

Zwischen Trümmern und Hoffnung

Viele Werke der jungen Künstlerinnen und Künstler drücken Zerstörung, Trümmer und Ohnmacht aus. Snishana zeichnete ihre alte Schule, die es jetzt nicht mehr gibt: „Auf dem Bild ist zu sehen, was Russland mit meiner Heimat macht“. Die Werke zeigen aber auch Hoffnung und Sehnsucht. „Sie zeigen ihre Gefühle und Erlebnisse in der Ukraine. Die Kunst ist eine Art Therapie und wird sehr gut angenommen“, so Alina Schneeberger von der SOS-Ukraine-Hilfe.

Fotostrecke mit 5 Bildern ORF/Thomas Hochwarter ORF/Thomas Hochwarter ORF/Thomas Hochwarter ORF/Thomas Hochwarter ORF/Thomas Hochwarter

Die Ukraine-Hilfe der SOS-Kinderdörfer hat nicht nur diese Ausstellung organisiert, sondern hilft den Geflüchteten im Alltag. Eine Möglichkeit der Vernetzung besteht etwa in Form von Familienkaffees in Oberwart, Pinkafeld und Jennersdorf. „Mittlerweile kommen dort auch die Burgenländerinnen und Burgenländer mit den Menschen aus der Ukraine zusammen“, so Marek Zeliska, Kinderdorfleiter in Pinkafeld.

Mehrheit will wieder zurück

Etwa 220 Kinder aus der Ukraine haben seit Kriegsausbruch ein neues Zuhause in einem österreichischen SOS-Kinderdorf gefunden. 90 Prozent der Ukrainerinnen und Ukrainer wollen nach Kriegsende wieder zurück in ihre alte Heimat. Die Ausstellung „Bilderwelten zwischen Krieg und Hoffnung“ ist noch bis 7. März im Rathaus Oberwart zu sehen.