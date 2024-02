Fahrradunfälle um 90 Prozent gestiegen

In den vergangenen zehn Jahren ist die Zahl der Unfälle mit verletzten Radfahrerinnen und Radfahrer im Burgenland deutlich gestiegen. Während es 2013 noch 92 waren, sind es im Jahr 2022 173 gewesen. Hauptunfallursache war 2022 im Burgenland laut ÖAMTC zu 55 Prozent Unachtsamkeit beziehungsweise Ablenkung. Seit 2013 nahm der Anteil der Unfälle, die durch Unachtsamkeit oder Ablenkung ausgelöst wurden, um 210 Prozent zu.

Immer mehr Alleinunfälle

Weitere Unfallursachen in Verbindung mit Radfahrerinnen und Radfahrern waren im Burgenland in den vergangenen zehn Jahren vor allem Alkohol, Drogen oder Medikamente, sowie die Missachtung von Verkehrsregeln und erhöhte Geschwindigkeit. Insgesamt kamen seit 2013 im Burgenland zwölf Menschen bei Fahrradunfällen ums Leben. 41 Menschen starben in ganz Österreich im Vorjahr bei Radunfällen, eine Person im Burgenland.

In den vergangenen zehn Jahren erhöhte sich der Anteil der Alleinunfälle von 30 auf 44 Prozent – fast jeder zweite Fahrradunfall ist somit ein Unfall ohne Fremdbeteiligung. Ein Drittel der tödlich verunglückten Radfahrenden starb bei Alleinunfällen. Auch die stark zunehmende Zahl an E-Bikes spielt eine wesentliche Rolle. Die Anzahl verkaufter E-Bikes ist seit 2013 um 470 Prozent gestiegen, bei einem gleichzeitigen Minus bei „herkömmlichen“ Rädern.