Landtag: Aktuelle Stunde zu Asyl und Grenzschutz

„Endlich wirksame Lösungen für das Burgenland bei Asyl, Migration, Integration und Grenzschutz“, so lautet das Thema der Aktuellen Stunde Donnerstagvormittag, auf Antrag der SPÖ. Adressiert ist diese Aktuelle Stunde in Richtung Bundesregierung, ebenso ein Antrag der SPÖ, der die Regierung auffordert, beim Thema Vollspaltenböden das Urteil des Verfassungsgerichtshofs rasch umzusetzen – mehr dazu in Vollspaltenböden: VfGH hebt lange Übergangsfrist auf.

Die ÖVP thematisiert am Donnerstag die Energiepreise: In einem Dringlichkeitsantrag fordert die ÖVP drei Monate Gratisstrom – mehr dazu in Burgenland Energie senkt Strom- und Gaspreise. Die Burgenland-Energie würde Rekordgewinne schreiben, der selbst erzeugte Strom würde aber nicht zur Gänze in den heimischen Steckdosen landen, sondern teuer weiterverkauft werden, so die ÖVP.

Die FPÖ fordert Änderungen beim Raumplanungsgesetz – Stichwort Baulandmobilisierungsabgabe – mehr dazu in Baulandmobilisierungsabgabe wird umgesetzt. Und von den Grünen kommen Anträge zum geplanten Businesspark in Nickelsdorf, sowie zur Förderung von Gebäudesanierungen – mehr dazu in Grüne: Kritik an geplantem Businesspark Nickelsdorf.

Beschlossen wird am Donnerstag eine Gesetzesänderung, es geht um die Umsetzung einer Richtlinie zu gefährlichen Schadstoffen in Industriebetrieben. Zu Beginn der Sitzung stellt sich in der Fragestunde Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) den Fragen der Abgeordneten.