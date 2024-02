Wie David Pichler die Profi-Karriere finanziert

Reisekosten, Trainer, medizinische Betreuung – das Leben als Tennisprofi ist nicht billig. Pichler spielte im Vorjahr hauptsächlich bei niederrangigen Future und Challenger Turnieren und verdiente dabei offiziell knapp 22.000 Euro Preisgeld – viel zu wenig, um durch die Saison zu kommen. Er kann seine Saison aber dennoch durchfinanzieren, weil er in Italien, Deutschland und Österreich für Vereine in der jeweiligen Bundesliga spielt. So wisse man ganz genau vor der Saison, wie viel man verdienen könne, erklärte Pichler.

ORF

Pichler will sich auf Challenger Ebene etablieren

Heuer will Pichler bei Challenger Turnieren Fuß fassen. Das ist die zweithöchste Turnier-Kategorie im Profitennis. Dort lässt sich auch mehr Preisgeld verdienen. Er habe auch im vergangenen Jahr viele Challenger Turniere gespielt und immer wieder gute Matches gehabt, so Pichler. Ziel sei es eben, sich auf dieser Ebene zu etablieren.

Ziel: Offensiver spielen

Um seine Ziele zu erreichen, muss David Pichler in der Rangliste noch ein Stück nach oben klettern. Dafür versucht er, sein Spiel auch weiterzuentwickeln. Er wolle offensiver spielen und mehr ans Netz nachrücken und versuche sich auch mental weiterzuentwickeln. Am Freitag reist David Pichler nach Ruanda. Dort wird er zwei Challenger Turniere bestreiten.