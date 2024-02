Schul-Workshops für sicheres Online-Shopping

Was ist von Shopping-Apps zu halten, die schon mal Rabatte von mehr als 90 Prozent versprechen? Wie erkennt man Betrug oder Fake-Shops im Internet, wo man bestellt und bezahlt, dann aber nie eine Ware erhält? Was sollte man zu Themen wie Datensicherheit wissen oder zu Garantie und Gewährleistung? – Antworten auf all diese Fragen, sollten Jugendlichen im Rahmen der neuen Initiative in Workshops vermittelt werden.

Kompetenten Umgang mit Geld und Konsum lernen

Das Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schülern der achten Schulstufe. Kinder und Jugendliche sollten damit einen kompetenten Umgang mit Geld und Konsum erlernen, erklärte Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ). Sie ist unter anderem für Konsumentenschutz zuständig. Die Verlockung für junge Menschen, ungewollt in ein Konsumverhalten zu verfallen, das schlussendlich zu Schulden führe, sei mit dem Eintauchen in die digitale Welt sehr groß, ergänzte Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ).

Der Workshop wird ab sofort vom Land angeboten und umfasst zwei Unterrichtseinheiten pro Klasse. Einige Schulen hätten bereits Interesse bekundet, hieß es. Interessierte Schulen können sich unter der Nummer 057/600–2346 für die kostenlosen Workshops anmelden.