Neubau von Gemeinnützigen dominiert

Für die Studie „Wohnbauprojekte in der Pipeline im Burgenland“ von Wirtschaftskammer und Exploreal wurden insgesamt 256 Projekte mit rund 3.000 Wohneinheiten ausgewertet. Sowohl Wohnnutzfläche als auch Freiflächen (Balkon, Terrasse, Loggia, Garten) pro Projekt sind im Vergleich zur vorherigen Erhebung größer geworden. Im Durchschnitt stehen den Burgenländerinnen und Burgenländern rund 75 Quadratmeter Wohnnutzfläche und rund zwölf Quadratmeter Freifläche zur Verfügung.

Österreich-Rekord geht an das Burgenland

Die Besonderheit im Burgenland: Hier errichten die gemeinnützigen Bauträger mit 84 Prozent mehr als drei Viertel der neuen Wohneinheiten. „Genau umgekehrt verhält es sich in Vorarlberg, wo knapp 80 Prozent auf die gewerblichen Bauträger entfallen. Österreichweit werden rund drei Fünftel der Wohnbauleistung von gewerblichen Wohnbauträgern erbracht“, erklärte Alexander Bosak, Gründer und Geschäftsführer von Exploreal.

Im Vergleich eher kleine Projekte

Im Durchschnitt umfasst ein Bauprojekt im Burgenland zwölf Wohneinheiten, was im Bundesländervergleich die kleinsten Projekte bedeutet. „Riesige Wohnbauten, wie wir sie aus den anderen Bundesländern kennen, gibt es nicht, was sicherlich auch zu den großen Vorteilen des Burgenlandes zählt und damit hohe Wohnqualität schafft“, führte Ludwig Bresich, Obmann der Fachgruppe der Immobilien- und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Burgenland aus.

Trend zum Reihen- oder Doppelhaus

Vor allem Reihen- und Doppelhäuser erfreuen sich im Burgenland derzeit großer Beliebtheit. „Das Burgenland ist definitiv das Bundesland, in dem die Projektentwickler im österreichischen Durchschnitt die meisten Reihen- und Doppelhäuser entwickeln“, sagte Alexander Bosak. 25 Prozent aller Projekte fallen in diese Kategorie. Das Burgenland steht damit bundesweit an erster Stelle. Dahinter folgt Niederösterreich mit 17 Prozent.

Fertigstellungen nehmen stark ab

Heuer machen die Fertigstellungen mit 940 Einheiten im Vergleich zu 2023 noch einmal einen kleinen Sprung nach oben. Danach fällt die Zahl laut Studie stark ab. „Kein Bauträger hat angegeben, mit Projekten 2026/2027 fertig zu werden. Da gibt es zwar sicher etwas in der Pipeline, es ist aber schon ein Zeichen, dass sie sehr vorsichtig sind“, so Bosak. Als Gründe werden die wirtschaftliche Lage, die Baulandabgabe und auch die landeseigene Gesellschaft für sozialen Wohnbau angegeben.