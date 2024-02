Öffi-Reform nimmt langsam Fahrt auf

Im Sommer 2023 hatte das Land angekündigt, den öffentlichen Verkehr im Burgenland neu aufzustellen – mehr dazu in Neue Busfahrpläne als „neues Zeitalter“. Pünktlich zum Schulstart gingen die neuen Verbindungen in Betrieb – mehr dazu in Land stellt Busverkehr auf neue Beine. Zusätzlich dazu wurden die „Burgenländischen Anrufsammeltaxis“ (BAST) ins Leben gerufen – mehr dazu in Start für Anrufsammeltaxis ab Montag.

Interesse wird größer

Beim Anrufsammeltaxi zeigt sich, dass es offenbar eine gewisse Zeit dauert, bis das neue Verkehrskonzept von der Bevölkerung voll angenommen wird. Nur langsam spricht sich herum, wer dieses Angebot wann, wo, und zu welchen Konditionen nutzen kann. Während in den ersten Monaten nur 60 bis 80 Fahrgäste pro Tag gezählt wurden, sind es aktuell mehr als 250, Tendenz stark steigend, hieß es von den Verkehrsbetrieben Burgenland (VBB).

ORF/Norbert Lehner

Gleiches gelte auch für die im vorigen September neu eingeführte Buslinie B14 – eine Schnellverbindung von Oberwart über Oberpullendorf nach Eisenstadt. Sie fährt 13-mal pro Tag hin und retour, braucht etwa eine halbe Stunde länger als ein Pkw und wird derzeit von rund 1.800 Fahrgästen pro Wochen genutzt. Die Verbindung Oberwart – Wr. Neustadt nutzen derzeit rund 1.200 Fahrgäste pro Woche. Auf der stärksten Linie B01 von Güssing nach Wien seien es rund 9.000 Fahrgäste pro Woche, hieß es von den VBB.

103.000 Fahrgäste seit Jahresbeginn

Seit September wurden die Fahrpläne immer wieder geändert – mehr dazu Land bessert bei Busverbindungen nach und Neue Busfahrpläne ab Montag. Sehr zufrieden sind die Verkehrsbetriebe mit den Verbindungen vom Südburgenland nach Graz und mit einzelnen Zubringerbussen, etwa von Rechnitz nach Oberwart. In Summe transportierten die VBB heuer rund 103.000 Fahrgäste. Im gesamten Jahr 2023 waren es laut den Verkehrsbetrieben insgesamt 431.000.