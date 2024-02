Rocks gewinnen Burgenland-Derby

Die Entscheidung zugunsten der Mattersburger fiel im letzten Viertel. Man habe am Schluss verdient gewonnen, meinte Mattersburg-Spieler Corey Hallett zufrieden. Mattersburg fixierte mit dem Sieg Platz drei im Grunddurchgang in der Gruppe Ost.

Auch Blackbirds im Play-off

Die Blackbirds mussten beim Derby ohne vier Stammspieler antreten. Das machte sich im letzten Viertel bemerkbar. Seine Mannschaft habe eine unglaublich tolle kämpferische Leistung abgeliefert, habe aber am Ende das Rebounding-Duell verloren, sagte Blackbirds-Trainer Daniel Müllner. Man habe vor allem in der Zone zu viele Punkte zugelassen.

Die Blackbirds haben aber Platz vier und damit ein Play-off-Ticket ebenfalls fix in der Tasche. Der Grunddurchgang wird kommendes Wochenende abgeschlossen. Die Top-Vier der beiden Gruppen kommen in die Play-offs. Die Blackbirds sind in der zweiten Liga Titelverteidiger.