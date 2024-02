Rys wurde 1942 in Krakau geboren, wo er später die Kunstakademie abschloss. In traditioneller Ölmalerei schaffte er poetische Bilder, mit naturalistischen und surrealen Motiven. In den frühen 1970er Jahren kam er ins Südburgenland.

ORF

Seine erste Ausstellung in Österreich fand 1976 im Freilichtmuseum Ensemble Gerersdorf statt, auch seine letzte anlässlich seines 80. Geburtstages – mehr dazu in Ausstellung zum 80er von Henryk Rys Mossler.