Fahrradcheck nach der Winterpause

Neben dem Aufpumpen der Reifen, sei es wichtig, die Funktionstüchtigkeit der Beleuchtung und der Bremsen zu kontrollieren. Zudem sollte man die Kette reinigen und zu ölen. Auch bei Fahrrädern, die im Winter im Einsatz waren, sei eine regelmäßige Überprüfung wichtig. Der VCÖ empfiehlt, das Fahrrad zumindest einmal im Jahr zum Service in ein Fachgeschäft zu bringen. Materialschäden würden beim Service rechtzeitig erkannt. Regelmäßige Wartung verlängere die Lebensdauer eines Fahrrads.

Großes Potenzial für Radverkehr

Das Potenzial für mehr Radverkehr sei groß. Vier von zehn Autofahrten sind laut VCÖ kürzer als fünf Kilometer und damit in guter Radfahrdistanz. „Wer Kalorien statt Erdöl verbrennt, wird nicht nur den Winterspeck los, sondern spart auch einiges an Geld und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz“, so VCÖ-Sprecher Christian Gratzer.