Doppel-Gold für das Burgenland bei Leichtathletik Staatsmeisterschaft

Den Sieg holte sich souverän Caroline Bredlinger (Laufteam Burgenland Eisenstadt). Bredlinger hatte in dieser Hallensaison bereits eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt. Bei der Staatsmeisterschaft in Linz reicht eine Zeit von 2:04,92, um sich den Titel zu sichern. Platz zwei ging etwas überraschend an die erst 18-jährige Marie Glaser (Leichtathletik Akademie Eisenstadt). Sie stellte mit 2:14,15 eine neue persönliche Bestzeit auf.

Rolf Meixner/privat

„Das Rennen heute war natürlich um einiges schwerer, weil ich vollkommen alleine laufen musste“, sagte Caroline Bredlinger nach dem Bewerb. „Die letzten 200 Meter kann man alleine einfach nicht so schnell laufen wie in der Gruppe. Aber ich bin alles in allem relativ zufrieden damit“, resümierte Bredlinger.

Niklas Strohmayer-Dangl mit Qualitäten als Sprinter

Die zweite Goldmedaille am Samstag ging an Nikas Strohmayer-Dangl (Leichtathletik Akademie Eisenstadt). Strohmayer-Dangl bestritt nach längerer Pause und einem Trainerwechsel seinen ersten Wettkampf in diesem Jahr und holte sich den Sieg über die 200-Meter-Strecke. 21,87 Sekunden bedeuten eine neue persönliche Bestzeit.

ÖLV / Alfed Nevsimal

„Ich bin wirklich sehr happy. Wir sind erst vor einer guten Woche aus dem Trainingslager zurückgekommen und ich bin nicht in Hochform“, so Niklas Strohmayer-Dangl nach dem Rennen.

„Dass ich Bestleistung laufen konnte gibt auf jeden Fall viel Kraft für Sonntag“, sagte der Läufer aus Neufeld (Bez. Eisenstadt-Umgebung).

Sowohl Niklas Strohmayer-Dangl als auch Caroline Bredlinger sind am Sonntag noch einmal im Einsatz. Die beiden bestreiten den Bewerb über 400 Meter.