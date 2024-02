Geflüchtete Ukrainerinnen sagen „Danke“

Bei dem Fest war alles dabei, was zur ukrainischen Kultur dazugehört: Musik, Tanz und gutes Essen. Organisiert hat es die Ukrainerin Anastasia Kutz, gemeinsam mit der Gemeinde Oslip. Zwei Jahre lebt Anastasia Kutz nun schon in Österreich. Viele Menschen hätten ihr geholfen, sich hier zu integrieren, sagt sie. Sie sei Eventmanagerin von Beruf, mit dem Fest wollte sie „Danke“ sagen.

Eine Burgenländerin, die nicht zögerte, den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen, ist Roswitha Prawitsch aus Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung): „Wir sollten froh sein, dass wir in so einem schönen Land wohnen können, da kann man ruhig helfen, wenn es uns so gut geht.“ „Es tut meinem Herzen gut, wenn ich sehe, dass ich helfen und unterstützen kann“, sagte auch die Osliper Bürgermeisterin Margit Wennesz-Ehrlich (ÖVP).

Schwierige Lage an der Front

Am Samstag wurde bekannt, dass sich die ukrainische Armee aus der seit Monaten umkämpften ostukrainischen Stadt Awdijiwka zurückgezogen hat. Beobachter sprechen vom größten symbolischen Sieg Russlands seit dem Scheitern der ukrainischen Gegenoffensive im Sommer – mehr dazu in Ukraine meldet Rückzug aus Awdijiwka (news.ORF.at)