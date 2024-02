Turnen: Charlize Mörz beim Weltcup Siegerin der Qualifikation

Dass Charlize Mörz mit den Schwierigkeiten in ihrer Übung vorne mitmischen kann, war klar. Dass sie in Summe die beste Übung des 50-köpfigen Teilnehmerfeldes zeigen konnte, war dann doch eine Überraschung. Mörz schaffte als einzige Teilnehmerin eine Wert von über 13 Punkten und gewann die Qualifikation mit Abstand vor Hilary Heron aus Panama.

Simone Ferraro

„Ich habe ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es so gut wird", sagt Charlize Mörz im Gespräch mit dem ORF Burgenland. „Ich habe die Akrobatikteile schön hingestellt und sauber gelandet. Die Gymnastik war auch ziemlich gut“, so Charlize Mörz nach dem Wettkampf.

Finalauftritt am Sonntag

Nun geht die 18-jährige aus Mattersburg als Favoritin in das Finale der besten acht.

„Natürlich ist jetzt bisschen Druck da, wenn man weiß, man ist als erste ins Finale reingekommen“, so Charlize Mörz nach ihrem Auftritt in der Qualifikation. „Ich sehe es ganz locker und versuche einfach mein Bestes, es also genauso zu machen wie in der Qualifikation.“

Schon alleine durch die Finalteilnahme wird Charlize Mörz wichtige Punkte für die Olympiaqualifikation machen. Ein Podestplatz ist für sie beim ersten von insgesamt vier Weltcupbewerben aber durchaus möglich.