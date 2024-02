Elina Fuchs: Zukunftshoffnung im Tischtennis

Elina Fuchs trainiert täglich hart für ihren Traum im Tischtennis international erfolgreich zu sein. „Dieses Jahr möchte ich auf jeden Fall bei den Europameisterschaften dabei sein und möglichst weit nach vorne kommen“, so Fuchs.

ORF

Training seit der Volksschule

Begonnen hat alles im Volksschulalter. Der Trainer des TTC Oberpullendorf Balazs Molnar ist seit damals an ihrer Seite. „Ich bin dankbar dafür, was er alles für mich gemacht hat. Er motiviert mich noch immer zum Tischtennis-Spielen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel mit ihm unterwegs bin, ist mir seine Meinung noch immer extrem wichtig“, so die 14-Jährige. Das Training im Klub ist Basis für Elina Fuchs aufstieg gewesen. Jetzt werden die Aufgaben größer. Immer öfter gibt es Trainings in Linz mit Österreichs Tischtennis-Legende Liu Jia. Bei solchen Trainings bekomme sie vor allem mentale Tipps, erzählt die Sportlerin.

ORF

Aushängeschild des Vereins

Die Vorbereitung auf den Profisport brachte für Fuchs auch einen Schulwechsel in den Spitzensportzweig des Gymnasiums Oberschützen. Als österreichische Meisterin ihrer Klasse gilt die 14-Jährige als Zukunftshoffnung und als Aushängeschild ihres Vereins. Schon am Wochenende will sie die Konkurrenz bei einem Turnier in Osijek von der Platte fegen.