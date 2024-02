Altenmarkt: Pistenspaß mit Tradition

Wie jedes Jahr wurde Altenmarkt im Pongau (Salzburg) wieder für eine Woche die Heimat der Burgenländerinnen und Burgenländer. Bei der traditionellen Skiwoche steht aber nicht nur Skifahren, sondern vor allem auch das Miteinander im Vordergrund. In 2.000 Meter Höhe fand etwa auch die höchste Weinverkostung des Burgenlands statt.

Auch der ehemalige Skirennläufer und Weltmeister Michael Walchhofer war heuer wieder mit dabei, er ist seit Jahren das Gesicht der Kooperation des Burgenlands mit Altenmarkt. „Das ist auch für mich ein ganz besonderer Ort und auch der Wein schmeckt in so einem Ambiente vielleicht noch etwas mehr“, so Walchhofer.

Fotostrecke mit 19 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Kommendes Jahr 50. Burgenland-Skiwoche

Ein wenig schmerzte heuer allerdings das sehr milde Wetter. Die hohen Temperaturen eigneten sich eher zum Sitzen auf der Hütte. Tradition hat auch das alljährliche Abschlussrennen der Burgenlandwoche, und dort ging das Wetter nicht als Ausrede durch. Nächstes Jahr findet dann mit der 50. Burgenland-Skiwoche eine Art Jubiläumsausgabe statt.