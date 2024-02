Neuer Anlauf für Gemeindepaket

Bei dem Gemeindepaket handelt es sich um die Eingliederung des Müllverbands in die Landesholding und die Finanzierung des Kindergartenpersonals durch das Land – mehr dazu in Entlastungspaket für Gemeinden geplant. Die Opposition, insbesondere die ÖVP, lehnt das Paket jedoch ab – mehr dazu in Gemeindepaket wegen ÖVP-Widerstandes geplatzt. Der SPÖ fehlt daher die nötige Zweidrittel-Mehrheit im Landtag.

38 Millionen zur Finanzierung des Kindergartenpersonals

In seinem Brief rechnet Doskozil vor, wie viel Geld einzelne Gemeinden verlieren würden, wenn die Opposition dem Gemeindepaket nicht zustimmt. So würde Siegendorf mehr als eine halbe Million Euro und Eisenstadt mehr als 2,3 Millionen Euro verlieren. Doskozil bietet den Gemeinden an, jährlich mindestens 38 Millionen Euro vom Land zur Finanzierung des Kindergartenpersonals zu erhalten. Im Gegenzug soll der Müllverband der Gemeinden in die Landesholding eingegliedert werden – samt der nicht unwesentlichen Rücklagen des Müllverbands. Unterstützung für dieses Angebot kommt vom sozialdemokratischen Gemeindevertreterverband, der das Angebot in allen 171 Gemeinderäten behandelt wissen will.

FPÖ und ÖVP mit Kritik

Die FPÖ und besonders die ÖVP, die für die nötige Zweidrittel-Mehrheit im Landtag sorgen könnte und viele Bürgermeister stellt, bleiben bei ihrem „Nein“. ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz bezeichnet das Schreiben des Landeshauptmanns als „parteipolitische Propaganda auf Steuerzahlerkosten“. Er wirft Doskozil vor, mit dem Müllverband seine „Schuldenpolitik“ finanzieren zu wollen. FPÖ-Abgeordneter Markus Wiesler kritisiert, dass Doskozil die Gemeinden und deren Bürger in finanzielle Abhängigkeit vom Land drängen wolle.