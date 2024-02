„Energieferien“ feiern Jubiläum

Vor 50 Jahren löste ein Krieg eine Ölkrise aus. Bei Benzin, Diesel und Heizöl kam es zu Panikkäufen. Unter dem damaligen Bundeskanzler Bruno Kreisky wurde nach Möglichkeiten gesucht, um Energie zu sparen. Eine der Maßnahmen erwies sich als langlebig. Im Februar 1974 wurden alle Schulen für eine Woche geschlossen, denn fast alle Schulen wurden in dieser Zeit mit Öl geheizt.

„Aus heutiger Sicht unvorstellbar“

Daran erinnert sich auch Josef Fleischhacker, Lehrer und später Direktor in Neufeld an der Leitha. Damals seien die ersten Schulwarte mit Kokskübeln in den Pausen gekommen. „Das ist aus heutiger Sicht unvorstellbar. Ich glaube, diese Kübel gibt es gar nicht mehr“, so Fleischhacker. Auch Zlatka Gieler erlebte die Zeit als Lehrerin mit. Die heute 83-jährige Trausdorferin unterrichtete zuerst in Mattersburg, dann in Eisenstadt. „Ich war zuhause und habe mich gefreut, dass ich bei den Kindern war und einige Dinge in den Ferien erledigen konnte“, sagte Gieler.

Kaum eingeführt, wurde über die neuen Ferien schon wieder diskutiert. Vor allem, ob der Februar der richtige Monat dafür ist. Aber die Energieferien sind gekommen, um zu bleiben. Schülerinnen und Schüler freuen sich noch heute über die Semesterferien. Vor allem die Tourismusbranche profitiert nach wie vor. Bereits zum 49. Mal findet heuer die burgenländische Skiwoche in Altenmarkt (Salzburg) statt.

Das Skigebiet im Salzburgenland wird jedes Jahr zu einer burgenländischen Hochburg. Zahlreiche Burgenländerinnen und Burgenländer haben dort Skifahren gelernt. Hunderte sind auch heuer wieder mit dabei. Was das Wetter betrifft, war es bisher eine durchwachsene Woche. Am Donnerstag wurden auf 1.900 Metern Höhe in Zauchensee sieben Grad gemessen. Abseits der Piste gibt es auch heuer wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm.