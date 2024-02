Gastronomie: Erfolg mit Alternativen

Im Esssalon in Pinkafeld kocht der Chef Adi Karner persönlich. Der Lokalbetreiber ist eine „One-Man-Show“. Bis zu 20 Gäste bewirtet er an Wochentagen ganz allein. Es gibt Gerichte wie Rindsschnitzel und Thai-Curry. Die Gäste müssen bis zu zwei Tage vorher reservieren. Das ermöglicht eine exakte Planung. Er müsse dadurch keine Lebensmittel wegschmeißen und könne das Geld in qualitativ hochwertige Produkte investieren, so Karner.

Produkte aus der Region

Die Lebensmittel bezieht Adi Karner fast ausschließlich von ihm persönlich bekannten Produzenten aus der Region. „Mir ist wichtig, dass die Bauern das Tier am Hof schlachten, damit es keinen Transportweg gibt und die Tiere stressfrei geschlachtet werden“, sagte Karner. Jedes zweite Wochenende öffnet Adi Karner den Esssalon auch abends. Dann wird er von seiner Frau unterstützt. An diesen Terminen ist das Lokal für die kommenden sechs Monaten ausgebucht.

Das LandRastHaus Maria Bild setzt nicht auf Reduktion, sondern auf Vielfalt. Was früher ein traditioneller Gasthof war soll heute ein Platz zum Einkehren und Wohlfühlen sein. Alte Elemente wie die Schank werden mit neuen wie einem Seminarraum kombiniert. Dort finden zum Beispiel Tai-Chi-Seminare statt. Hinter dem Konzept steht die aus Wien zugezogene Marion Höchtl-Weber. Sie ist eher zufällig in die Gastronomie geraten. „Mein Mann, meine Schwester und ich haben gesagt, wir wollen gemeinsam etwas aufbauen und für einen Ort da sein“, so Marion Höchtl-Weber.

Vegane Alternativen

In der Küche hat der Koch, ein Freund der Familie, das Sagen. Roman Rothmayr besorgt möglichst viel von lokalen Direktvermarktern und kocht traditionelle Gerichte mit veganen Alternativen auf Haubenniveau. An speziellen Tagen wie dem Valentinstag wird das Angebot gut angenommen, an anderen Tagen ist nicht so viel los. Insgesamt ist es wirtschaftlich eng. „Es lässt sich eigentlich im Moment nur durch die Familie verwirklichen. Müssten wir die Personalkosten voll tragen, wäre das im Moment fast nicht machbar“, sagte Andreas Weber. Aufgeben sei keine Option. In den kommenden Monaten will man im LandRast-Haus richtig durchstarten.