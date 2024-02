Das Burgenland wächst langsam weiter

Im Jahr 2022 sorgte die Zuwanderung aus der Ukraine für ein Rekordwachstum. Das Burgenland knackte damals die Marke von 300.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Auch im Jahr 2023 wuchs die Bevölkerung weiter, allerdings bei weitem nicht so stark wie zuvor. Exakt 301.966 Menschen sind laut Statistik Austria im Burgenland gemeldet.

716 Burgenländerinnen und Burgenländer kamen im Vorjahr dazu und sorgten für einen relativen Bevölkerungszuwachs von 0,2 Prozent – damit steht man an vorletzter Stelle im Bundesländer-Vergleich. Nur in Kärnten war der Zuwachs noch geringer. Das größte Plus im Vorjahr gab es in Wien.

ORF

Abwanderung aus den südlichen Bezirken

Die beiden südlichsten Bezirke Jennersdorf und Güssing verzeichneten für 2023 jeweils ein leichtes Minus – also Menschen, die aus den Bezirken wegzogen. Alle anderen Bezirke des Landes schrieben hingegen ein Plus: Das größte wurde in Oberwart verzeichnet, dort kamen 213 Personen in der Statistik dazu. Im Bezirk Mattersburg waren es um 129 mehr, in Neusiedl 108, in Oberpullendorf 63 und im Bezirk Eisenstadt-Umgebung gerade einmal 14 Menschen mehr als im Jahr zuvor.

Gemessen an der Einwohnerzahl und im nationalen Vergleich der Städte legte Eisenstadt deutlich zu. Die Landeshauptstadt schrieb nach St. Pölten (NÖ) den stärksten Zuwachs mit 1,8 Prozent. Knapp 300 Menschen mehr als noch vor einem Jahr leben in Eisenstadt. Relativ gesehen leben im Burgenland die meisten Österreicher. Der Anteil ausländischer Staatsangehöriger ist mit 34.000 Menschen am geringsten. Er liegt ziemlich unverändert bei 11,4 Prozent.