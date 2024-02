Wieder Gratis-Kurse für Aufnahmetest Medizin

Die Plätze für das Medizinstudium sind begehrt. Im vergangenen Jahr bekam nur jeder achte Bewerber einen Studienplatz in Österreich. Deshalb unterstützen Land und FH Burgenland mittlerweile seit acht Jahren Schülerinnen und Schüler bei der Vorbereitung auf den Medizin-Aufnahmetest. Die Erfolgsquote liege aktuell bei 1:5 – also jede fünfte Kursteilnehmende beziehungsweise jeder fünfte Kursteilnehmer besteht die Prüfung und sichert sich einen Studienplatz an den österreichischen Med-Unis.

Experten- und Insidertipps

Für das Land gehört das kostenlose Kursangebot laut Landeshauptmann Hans Peter Doskozil zum Maßnahmenpaket im Kampf gegen den Ärztemangel. Die Schülerinnen und Schüler werden von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Medizin, Natur- und Sozialwissenschaften, aber auch aus der Psychologie betreut. Außerdem gibt es Insider-Tipps von Medizinstudenten, die den Kurs ebenfalls absolviert haben.

In den Osterferien wird an fünf Tagen an den Studienzentren der FH Burgenland unterrichtet, im April und Mai werden noch weitere Online-Einheiten angeboten. Der Kurs schließt am 15. Juni mit einer Online-Testsimulation ab. Für die Vorbereitungskurse können sich Interessierte bis 18. März anmelden.