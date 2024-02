Rudolf Dorner leitet Bundesamt für Weinbau

Das BAWB beschäftigt aktuell rund 75 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist organisatorisch in zwei Institute und vier Außenstellen gegliedert. Das Bundesamt sei für ihn ein wesentlicher Bestandteil für die Qualitätssicherung der österreichischen Weine, sagte Dorner. Man sei als Servicestelle und als Forschungsbetrieb in der österreichischen Weinwirtschaft eine unabdingbare Einrichtung.

Dorner ist selbst Winzer und war als Verkäufer und Berater langjährig in der Weinwirtschaft tätig. Im Rahmen dieser Tätigkeiten habe er sich ein breites Netzwerk an Kontakten in der nationalen und internationalen Weinszene aufbauen können, hieß es in einer Presseaussendung des BAWB.