Faschingsnarren feiern im ganzen Land

Ob ausgelassen und bunt wie bei Fachingsumzügen in Güssing, Oberpullendorf und Eisenstadt und bei der Faschingsparty in der Oberwarter Innenstadt oder zünftig wie beim Sautanz in Gols – die Burgenländerinnen und Burgenländer lassen es noch einmal so richtig krachen und verabschieden den Fasching gebührend, bevor mit dem Aschermittwoch wieder die Fastenzeit beginnt.

Auch viele im ORF-Burgenland-Team ließen sich von der guten Faschingslaune anstecken und bemühten sich, dem Dresscode für den Anlass gerecht zu werden.