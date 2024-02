Chronik

Hochsaison für Faschingsnarren

In den letzten Tagen des Faschings treiben es die Faschingsnarren traditionell noch einmal besonders ausgelassen. Im ganzen Land finden an diesem Wochenende Umzüge statt und viele tanzen auch auf einem Gschnas. In Jennersdorf wurde heuer zum zweiten Mal auf der Faschingsmeile gefeiert.