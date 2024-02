Bester Song 2024 gesucht

Junge Musikerinnen und Musiker haben bereits zum achten Mal die Möglichkeit, sich für die „SongChallenge“ anzumelden und ihre selbst komponierten Lieder einem breiten Publikum vorzustellen. Teilnehmen können alle, die unter 30 Jahre alt sind, ihren Wohnsitz im Burgenland haben oder hier zur Schule gehen. Die Musikrichtung muss im weitesten Sinne Popularmusik – also Rock, Pop, Jazz, Fusion, Funk, Hip-Hop, Metal oder Elektronische Musik – sein.

Jury- und Publikumsentscheidung

Die eingereichten Werke werden von einer unabhängigen Jury und vom Publikum beurteilt. Während der Votingphase werden die Songs via Internet der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und die Hörerinnen und Hörer können für ihre Favoritin beziehungsweise ihren Favoriten im Netz abstimmen. Die besten fünf Musikstücke werden mit Geldpreisen und einem Auftritt beim Seaside Festival im Strandbad Neusiedl am See prämiert. Der Sieger oder die Siegerin erhält 5.000 Euro. Außerdem gibt einen eigenen Newcomer-Preis für Musikerinnen und Musiker unter 18 Jahren.

Neuer Preis

Neu ist dieses Jahr der Preis für das beste Ergebnis der Publikumsabstimmung. Der Gewinner oder die Gewinnerin hat die Möglichkeit den Song in einem professionellen Tonstudio aufzunehmen, und zwar in Kooperation mit Profimusiker Jerry Meehan, Bassist von Robbie Williams, und Musikproduzent Stefan Trenker. Die Anmeldung für die „SongChallenge 2024“ läuft bis 17. März.