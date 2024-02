Mehr Platz für „Mamas Küche“

Das Sozialprojekt der Volkshilfe „Mamas Küche“ läuft seit 25 Jahren in Oberwart. Der Standort war von Anfang an in der Landwirtschaftskammer Oberwart. Diese Räumlichkeiten sind allerdings in die Jahre gekommen, es herrscht Platznot.

Daher werde man übersiedeln, erklärte die Präsidentin der Volkshilfe Burgenland, Verena Dunst. Man brauche einfach mehr Platz, etwa für Verlaufs- und Präsentationsräume. Auch eine gute Zufahrt und Parkmöglichkeiten seien wichtig. „Mamas Küche“ wird daher ab Ende 2025 im Pinka Center Oberwart zu finden sein. Dort ist auch die Landesküche angesiedelt. Daraus könnten sich auch Synergien ergeben, so Dunst.

AMS investiert jährlich 750.000 Euro

Die Zusammenarbeit mit dem AMS wird auch am neuen Standort bestehen bleiben. Frauen, die lange arbeitslos waren, die schlecht ausgebildet sind oder auch gesundheitliche Probleme haben, bekommen bei „Mamas Küche“ die Möglichkeit, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Die Kosten beliefen sich derzeit im Jahr auf rund 750.000 Euro, sagte der Leiter des AMS Oberwart, Harald Braun. Jeder Euro sei wirklich bestens investiert. Die Wirkung, die man durch das Projekt erziele, sei wirklich viel mehr wert als diese Summe. Etwa ein Viertel der Frauen findet nach der Ausbildung bei „Mamas Küche“ einen anderen Job.

Heuer bereits drei Frauen vermittelt

Aktuell seien 19 Frauen im Projekt, sagte die Projektleiterin von „Mamas Küche“, Erika Güli. Das habe damit zu tun, dass man unterschiedliche Zeitmodelle wähle – von 20 bis 37 Stunden. Man habe 2024 einen sehr guten Start gehabt und bereits drei Frauen vermittelt. Das bedeute auch, dass heuer noch an die 30 Frauen ins Projekt eintreten würden.

6.500 Kilogramm Feingebäck wurden voriges Jahr bei „Mamas Küche“ gebacken. Neu im Sortiment sind jetzt auch Salzstangerl und Grammelpogatscherl.