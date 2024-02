Mutmaßliche Ladendiebe gestoppt

Einer aufmerksamen Angestellte eines Drogeriemarktes in einem Einkaufszentrum fielen die beiden Männer bei dem Diebstahl auf. Sie merkte sich das ungarische Kennzeichen des Autos, in dem die Männer flüchteten und schlug Alarm. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung mit vier Streifen ein und konnte das Duo kurz darauf in Oberwart stoppen.

In Justizanstalt eingeliefert

Die beiden ungarischen Staatsbürger im Alter von 21 und 28 Jahren wurden festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert. Ihnen konnte laut Polizei im Zuge der Ermittlungen weitere Diebstähle nachgewiesen werden.