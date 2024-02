Lkw-Lenker blieb gleich zwei Mal hängen

Das Navigationsgerät hatte den Fahrer bereits am Donnerstagabend auf einen gesperrten Feldweg bei Deutsch Kaltenbrunn geführt. Als er daraufhin wenden wollte, blieb das schwere Fahrzeug samt Anhänger in der Wiese stecken. Wie die Freiwillige Feuerwehr Deutsch Kaltenbrunn-Ort mitteilte, entschloss sich der Mann, die Nacht vor Ort zu verbringen und rief erst am Freitagmorgen die Einsatzkräfte.

Drei Stunden später erneut im Schlamassel

Die Ortsfeuerwehr zog das mit Reifen beladene Fahrzeug mit der Seilwinde wieder auf die Straße und der Lenker setzte seine Reise fort. Nach rund drei Stunden erfolgte jedoch eine erneute Alarmierung zum Feldweg.

Beim Rückwärtsfahren rutschte der Mann mit dem Anhänger in einen Graben. Die Feuerwehr rückte erneut aus und zog das Fahrzeug mit der Seilwinde zurück auf die Straße. Anschließend wurde der Lkw bis zur B57a begleitet.