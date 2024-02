Proteste und Bürokratie: Bauern unter Druck

In mehreren europäischen Ländern machen Landwirte ihrem Ärger seit Wochen öffentlich Luft. Die Auslöser sind teils unterschiedlich, die Forderungen aber meist ähnlich: So demonstrieren die Bauern etwa für eine bessere Bezahlung ihrer Produkte und gegen strengere Klimaschutz- und Umweltauflagen der EU – mehr dazu in Bauern kündigen weitere Proteste an. Mit Teilerfolgen: Der Einsatz von Pestiziden wird in Folge der Proteste vorerst nicht strenger geregelt – mehr dazu in Kommission stoppt Gesetz für Pestizidverringerung.

Berlakovich: Frust über mangelnde Anerkennung

Nikolaus Berlakovich vertritt Österreich im Präsidium des europäischen Bauernverbands. Er kritisiert vor allem die bürokratischen Hürden, mit denen Landwirte konfrontiert sind. Die Bauern hätten das Gefühl, mehr am Schreibtisch zu sitzen, als im Stall zu stehen – mehr dazu in Bauern protestieren gegen EU-Klimaziele. Der frühere ÖVP-Landwirtschaftsminister ist Obmann des Bauerbundes Burgenland und Präsident der burgenländischen Landwirtschaftskammer.

LK-Präsident Nikolaus Berlakovich im „Burgenland heute“-Gespräch

Die Bauern seinen insgesamt darüber verärgert, dass sie das Gefühl hätten, von gewissen gesellschaftlichen Gruppierungen keine Wertschätzung zu bekommen, sagte Berlakovich am Freitagabend im „Burgenland heute“-Interview. Dazu käme die Belastung durch Bürokratie, die Preise seien schlecht und der Absatz sei schwierig. Daher seien die Bauern frustriert und enttäuscht. „Im Grunde eint uns Bauern alle, dass der Frust da ist über diese mangelnde Anerkennung“, so Berlakovich.

Verbot der Vollspaltenbögen verärgert Bauernverbände

Beide Organisation äußerten auch ihre Sorgen nach der Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs zum Verbot der Vollspaltenböden. Die eigentlich festgelegte Übergangsfrist bis 2040 ist als zu lange gekippt worden. Der für Tierschutz zuständige Minister Johannes Rauch plant nun, dass die Frist 2030 zu Ende gehen soll. Die Bauern sind darüber nicht erfreut: Das sei zu kurzfristig, heißt es von Seiten der Landwirtschaft.

Die Verhandlungen über die Frist liefen noch, sagte Berlakovich. Wenn man in einen Schweinestall investiere, koste das in etwa 1,5 Millionen Euro und es dauere etwa 20 Jahre bis er abgeschrieben sei. Das müsse sich ja rechnen. „Die Bauern nehmen viel Geld in die Hand und müssen eine Planungssicherheit haben, wie lange sie wirtschaften können und daher kann man nicht innerhalb von ein paar Jahren das abdrehen“, argumentierte der Landwirtschaftskammer-Präsident.