Haydn-Privathochschule: Lehrender dienstfrei gestellt

Die Freistellung vom Dienst sei umgehend nach Bekanntwerden von Vorwürfen ausgesprochen worden, um diese zu überprüfen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die Hochschulleitung arbeite mit allen zuständigen Stellen an einer umfassenden und ehest möglichen Klärung des Sachverhaltes. Dies erfolge nach definierten Regeln unter Einbindung von Gleichbehandlungsstelle und Compliance-Stelle sowie mit juristischer Abstimmung.

Die Dienstfreistellung der betroffenen Person gelte bis auf Weiteres, hieß es. Zu den konkreten Vorwürfen gibt es keine Stellungnahme.