Start für Nachhaltigkeitszertifizierung

Im Vorjahr verzeichnete der Burgenland Tourismus bei ausländischen Gästen einen Anstieg von 15,9 Prozent auf 734.331 Übernachtungen. Die Liste der stärksten Auslandsmärkte führt wieder Deutschland an, gefolgt von Ungarn und der Tschechischen Republik. Das zeige, dass das Burgenland zunehmend eine Alternative zu den alpinen Destinationen in Österreich werde, so Tunkel. Man haben im vergangenen Jahr mit kreativen Kooperationen und innovativen Formaten in diesen heiß umworbenen Märkten mit vergleichsweise kleinen Budgets geworben, das werde man heuer mit voller Kraft fortführen.

Nachhaltigkeit als Wettbewerbsfaktor

Außerdem startet heuer das Projekt Nachhaltigkeitszertifizierung. Das Thema Nachhaltigkeit im Tourismus sei bereits heute ein wesentlicher Entwicklungs- und Wettbewerbsfaktor, betonte Tunkel. Daher beginne man in den drei Tourismusverbänden Nord, Mitte und Süd einen Prozess, um alle drei Destinationen und damit das ganze Bundesland mit dem Österreichischen Umweltzeichen und TourCert zu zertifizieren. Das entspreche sowohl der nationalen Zertifizierungsstratgie auf Basis des Masterplans T für Tourismus, als auch dem Masterplan der Landestourismusstrategie 2030.

Erklärtes Ziel ist es, damit das Burgenland als erstes gesamtes Bundesland zertifizieren zu lassen. Das gesamte Projekt werde im Moment evaluiert, aufgesetzt und gestartet, sagte Tunkel. Detaillierte Informationen dazu soll es in der zweiten Jahreshälfte geben.

Digitale Reisebegleiterin „Burgi“ für alle

Auch im heurigen Tourismusjahr setzt man wieder auf zahlreiche bewährte Fixpunkte wie „Anradeln“ und „See Opening“. Die digitale Reisebegleiterin „Burgi“ ist ab sofort für alle Gäste und Einheimische kostenlos verfügbar. Dafür muss man sich über das Internet anmelden, dann erhält man zum Beispiel Ausflugstipps und Informationen über Events, Gastronomie und Wetter.