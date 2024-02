Neusiedl am See: Viel Zuzug, viele Herausforderungen

Noch vor zwanzig Jahren haben etwa 5.700 Menschen in Neusiedl gelebt – aktuell sind es schon mehr als 9.000 – das ist ein Plus von 58 Prozent. Somit hat sich quasi auch die Rangliste der Bezirksvororte verändert. Anfang der 2000er Jahre war Neusiedl am See noch die viertgrößte Stadt, heute ist sie mit Abstand die zweitgrößte.

Volksschule wird zu klein

Neben dem Zuzug aus Wien sind auch aus Deutschland, Ungarn und der Slowakei viele Menschen nach Neusiedl am See gezogen. Das Wachstum stellt die Stadt vor Herausforderungen. Mittlerweile wurde der vierte Kindergarten errichtet, die öffentliche Volksschule stößt an ihre räumlichen Grenzen. „In den nächsten Jahren ist natürlich die Volksschule am Tabor ein großes Thema – ein Umbau bzw. eine Generalsanierung, oder ein Neubau, da muss man aber erst schauen, ob wir Grundstücke bekommen“, so die Bürgermeisterin Elisabeth Böhm (SPÖ).

Hohe Grundstückspreise

Bei den Einheimischen herrscht über den Zuzug nicht nur positive Stimmung, denn mit dem Bevölkerungswachstum sind auch die Grundstückspreise gestiegen. In den vergangenen Jahren seien die Preise um 70 Prozent gestiegen, hier sei ein Preisrückgang im vergangenen Jahr schon einberechnet, so die Maklerin Daniela Weiss. „Vor zehn Jahren lagen wir bei 250 Euro pro Quadratmeter, und derzeit bei 450“, so Weiss.

Wobei Seegrundstücke bei mehr als 1.000 Euro pro Quadratmeter liegen. „In Neusiedl am See gibt es nach wie vor Bauplätze, die auch bebaut werden dürfen, wir als Stadtgemeinde haben hier Teilbebauungspläne erstellt, damit das Wachstum langsam voranschreitet und nicht explodiert und wir als Stadt mit der Infrastruktur mitwachsen“, so Böhm. Wenn das Bevölkerungswachstum ähnlich voranschreitet wie zuletzt, könnte in fünf Jahren die 10.000er-Marke erreicht werden.