FPÖ: Noch kein Spitzenkandidat für Landtagswahl

Keine konkrete Antwort der Freiheitlichen, gibt es auf die Frage, wer als Spitzenkandidat in die kommenden Landtagswahlen gehen wird. „Ich sehe keinen Grund, warum sich die FPÖ Monate vorher festlegen sollte“, heißt es von FPÖ-Landesparteiobmann Alexander Petschnig im Rahmen einer Pressekonferenz Mittwochvormittag in Eisenstadt. Auch Klubobmann Johann Tschürtz sieht die Beantwortung als „nicht so dringend“ an. Beide stehen jedoch für eine Spitzenkandidatur zur Verfügung.

Themen für „Familienjahr 2024“

Was bereits fix ist, sind die vier Forderungen an die burgenländische Landesregierung. Neben dem bereits vergangenen Dezember präsentierten „Müttergehalt“, sollen noch drei weitere Maßnahmen die burgenländischen Familien entlasten. Man solle sich „Kinder wieder leisten können“.

Tschürtz: „Zurück zum Kind“

Auf Basis des burgenländischen Mindestlohns soll jeweils ein Elternteil die Möglichkeit bekommen, das eigene Kind bis zum verpflichtenden Kindergartenjahr zu Hause betreuen zu können. Rund 2.200 Euro Netto soll es dafür als „Gehalt“ geben – inklusive Sozial- und Pensionsversicherung. „Es soll zurück zum Kind gehen, nicht zurück zum Herd“, heißt es von FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz.

Gratis Tagesbetreuung und Kindergartenessen

Auch eine kostenlose Betreuung für Kinder vor und nach Volks- und Mittelschule, soll Familien entlasten. Ebenso fordern die Freiheitlichen gratis Essen im Kindergarten. „Eltern gehen für die Tagesbetreuung arbeiten“, prangert Landtagsabgeordneter Markus Wiesler an. Auch die Verpflegung im Kindergarten sei durch die Bio-Quote für Eltern teurer geworden.

20.000 Euro für Häuslbauer mit Nachwuchs

Wer sich außerdem den Traum vom Eigenheim erfüllen will und einen positiven Bescheid für die Wohnbauförderung erhalten hat, soll pro Kind bis zu 20.000 Euro als nicht rückzahlbare Prämie bekommen. Man handle hier nach dem Salzburger Modell. Das wäre das laut Landesparteiobmann Alexander Petschnig „locker finanzierbar“.