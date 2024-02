Ärztekammer begrüßt Gehaltsplus für Gesundheitspersonal

Am Dienstag kündigte der Landeshauptmann an, dass die Gehälter des Geundheitspersonals erhöht werden – mehr dazu in Land erhöht Gehälter für Pflege- und Gesundheitspersonal. Das Gehaltsplus sei ein Ausdruck der Wertschätzung und ein wichtiger Schritt zum Erhalt der Gesundheitsversorgung im Burgenland. „Ohne Pflege geht es nicht“, betonte Präsident Christian Toth am Mittwoch. Er will nun auch beim Ärztepaket nachbessern, das im vergangenen Jahr in Kraft trat.

Gespräche mit dem Land

Das nun präsentierte „Gesundheitsberufepaket“ soll nicht-ärztlichen Mitarbeitern in den burgenländischen Krankenhäusern bis zu 420 Euro brutto mehr pro Monat bringen. Dazu kommen Prämien für Führungskräfte, deren Stellvertreter und langjährige Mitarbeiter. In Kombination mit der geplanten Aufstockung des Pflegepersonals um zehn Prozent und mit der Errichtung von Betriebskindergärten werde das die Rahmenbedingungen in den Spitälern verbessern, meinte Toth.

In Hinblick auf die Gehälter der Fachärzte laufen laut Ärztekammer Gespräche mit dem Land. Die Erhöhung im Vorjahr sei ein wichtiger Schritt gewesen, mittlerweile seien aber andere Bundesländer nachgezogen. Die Kammer will nun nachbessern, weil „ansonsten wieder Abwanderungen in die anderen Bundesländer zu befürchten sind“, so Toth.