Sport

Akademie-Status für Fußballakademie verlängert

Der ÖFB hat den Akademie-Status der Landesverbandsakademie um weitere vier Jahre verlängert – damit dürfen die AKA-Teams auch in den nächsten Jahren in der obersten Nachwuchs-Spielklasse, in der ÖFB Jugendliga, mitspielen. Die Suche nach einem strategischen Partner läuft weiter.