Aus für Amtsgeheimnis auch Thema im Burgenland

Das Informationsfreiheitsgesetz bringt ein Ende der Amtsverschwiegenheit und stattdessen eine Auskunftspflicht ab 2025. Durch das neue Gesetz müssen Bund, Länder, größere Gemeinden und öffentliche Unternehmen mit einem gewissen Staatseinfluss Informationen – beispielsweise über Verträge – von sich aus veröffentlichen. Kleine Gemeinden – mit weniger als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohnern – müssen das erst auf Anfrage. Das gilt für 164 Gemeinden im Burgenland. Nach derzeitigem Stand haben nur Parndorf, Neusiedl am See, Eisenstadt, Mattersburg, Neudörfl, Pinkafeld und Oberwart mehr als 5.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Pohl: Bewältigbare Herausforderung

In Antau (Bezirk Mattersburg) mit 850 Bürgerinnen und Bürgern ist Peter Pohl Amtmann. Er ist gleichzeitig Obmann des Fachverbandes für Amtfrauen und Amtmänner im Burgenland. „Das neue Gesetz bringt sicherlich Herausforderungen, aber ich denke, sie werden bewältigbar sein, so wie viele andere Umwälzungen in den letzten Jahren von den Gemeindeämtern auch bewältigt wurden“, so Pohl.

Schutz von Persönlichkeitsrechten

Bereits jetzt veröffentlichen Gemeinden bestimmte Beschlüsse – etwa Änderungen von Flächenwidmungsplänen. „Nach dem Gemeindevolksrechtegesetz sind wir verpflichtet Gemeinderatsbeschlüsse, die einer Volksbefragung oder einer Volksabstimmung möglicherweise zu unterwerfen sein könnten, zu veröffentlichen. Teilweise werden auch von Gemeinden die Gemeinderatsprotokolle ohne personenbezogene Daten veröffentlicht“, so der Antauer Amtmann. Persönlichkeitsrechte werden auch durch das neue Gesetz geschützt. Fragen kann man beispielsweise nach Kriterien für eine Kindergartenplatz-Vergabe. Es werde Anfragen geben, so Pohl, diese werden sich aber in Grenzen halten, die größere Aufgabe treffe eher den Bund.

Reiter: „Kulturwandel“ für Landesverwaltung

Das Gesetz betrifft auch die Landesverwaltung. Diese muss ab September 2025 mehr als bisher öffentlich machen. „Für uns wird das ein Kulturwandel werden, weil es, nicht nur so wie jetzt im Auskunftspflichtgesetz die Verpflichtung der Organe gibt, Auskunft zu erteilen, sondern wir müssen auch proaktiv Informationen zur Verfügung stellen, auf einem Informationsregister. Das kommt erst, es wird vom Bund entwickelt und auch gesetzlich begleitet. Bund und Länder arbeiten jetzt schon zusammen, dass wir hier gemeinsam überlegen, wie wir das in der Praxis umsetzen werden“, so Landesamtsdirektor Ronald Reiter.

Auch Verträge des Landes unterliegen der Transparenzregel – dadurch darf es aber keine Wettbewerbsnachteile geben. Was das für die Landesholding mit 80 Unternehmen des Landes bedeutet, bleibt noch vage. Die gesetzlichen Regelungen werden analysiert und entsprechende Maßnahmen umgesetzt, heißt es von der Holding auf Nachfrage gegenüber dem ORF Burgenland.