Politik

PRO-GE-Vorsitzender fordert „nachhaltige Lohnerhöhung“

Der Bundesvorsitzende der Produktionsgewerkschafter (PRO-GE) Reinhold Binder hat bei einem Besuch in Eisenstadt gute Lohnabschlüsse gefordert – denn in gut einem Monat beginnen die Frühjahrslohnverhandlungen in den Branchen Elektro, Papier, Textil und Glasindustrie.