Lisa Marie Fassl: Weibliche Starthilfe für Unternehmerinnen

Lisa Marie Fassl steht für eine gleichberechtigte Welt. Als Gründerin von „Female Founders“ und Geschäftsführerin von „Fund F“ unterstützt sie Technologie-Start-Ups, die mindestens eine Frau im Team haben. Es gehe vor allem auch um die Vernetzung, so Fassl. „Dann ist der nächste Schritt beim Programm, dass wir bei der Gründung helfen. Das heißt, wir helfen dabei, das Team aufzubauen, Investorinnen und Investoren zu finden, die ersten Kundinnen und Kunden zu finden, was meistens immer der schwierigste Punkt ist. Der letzte Schritt ist das Thema das Finanzierung. Das heißt, wir haben selber angefangen, in diese Teams zu investieren, weil wir der Meinung sind, dass Teams mit mindestens einer Frau wirtschaftlich deutlich erfolgreicher sind“, so Frassl.

Fassl: Gleiche Möglichkeiten für alle, unabhängig von Geschlecht

So möchte die 32-jährige Oberwarterin aktiv zu einer feministischen Wirtschaft beitragen. „Eine feministische Wirtschaft bedeutet für mich eine Wirtschaft, die gleiche Möglichkeiten für alle bietet. Das heißt, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom persönlichen Hintergrund, unabhängig davon, ob jemand studiert hat oder nicht, was die Religionszugehörigkeit ist oder aus welchem Land man kommt. Das heißt, alle Menschen haben die gleichen Chancen, werden gleich behandelt, haben die gleichen Möglichkeiten und werden auf respektvolle Weise behandelt“.

Starke Frauen als Vorbilder

Die Leidenschaft, junge Frauen in ihrem Berufsleben zu unterstützen, liegt in der DNA von Fassl. Sie sei in einer Familie mit starken Frauen aufgewachsen, Entscheidungen innerhalb ihrer Familie werden von Frauen getroffen und das wollte sie weitergeben. Mittlerweile hat die Unternehmerin schon viele Preise abgeräumt. Für Fassl sei aber wesentlich, etwas für die Wirtschaft und die Gesellschaft zu leisten.