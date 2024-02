Burgenländische Gedenkstätten sind digital

Genau 29 Jahre nach dem Bombenattentat von Oberwart, dem vier Roma zum Opfer fielen, wurde am Montag im zweisprachigen Gymnasium in Oberwart das Projekt „Digitale Erinnerungslandschaft“, kurz DERLA, vorgestellt, es soll vor allem im Geschichtsunterricht in den Schulen eingesetzt werden.

Digitale Landkarte

Auf der Website gelangt man zu einer Landkarte, auf der alle Orte mit Erinnerungszeichen aufscheinen. Klickt man einen dieser Orte an, bekommt man umfassende Informationen. Bekannte Gedenkstätten wie der Kreuzstadel in Rechnitz sind ebenso aufgelistet wie Grabanlagen der Roten Armee und Gedenktafeln für einzelne Opfer des Nationalsozialismus.

DERLA

„Die Zeitzeugen sterben und deshalb übernehmen zunehmend auch Orte eine Zeugenfunktion“, so Projektleiter Gerald Lamprecht vom Zentrum für jüdische Studien der Universität Graz. Das oft gehörte Schlagwort vom „Nie wieder“ dürfe keine leere Floskel sein. „Verfolgung, Hass und Krieg entstehen und es gibt einen Nährboden dafür. Wichtig ist es, zu wissen, wovon sich dieser Nährboden ernährt“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

ORF/Norbert Lehner

Die digitale Erinnerungslandschaft soll 13- bis 18-jährigen Schülerinnen und Schülern anschaulich die Geschichte ihrer Heimatregion näherbringen. „Es gibt Biografien von Opfern, und ich glaube, es ist vielleicht dadurch auch ein bisschen besser verständlich, was an Verbrechen geschehen ist“, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP). Das Burgenland ist das fünfte Bundesland, das in die digitale Erinnerungslandschaft aufgenommen wurde.