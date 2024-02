ÖAMTC: 105.000 Einsätze, Überprüfungen und Beratungen

Rund 65.000 technische Überprüfungen wurden im vergangenen Jahr an den burgenländischen Stützpunkten des Mobilitätsclubs verzeichnet – darunter sind Services wie die §57a-Pickerl-Überprüfung, Ankaufstests, Fahrzeug-Checks vor Urlaubsfahrten oder die Gratis-Aktion „Winterfit“.

E-Mobilität rückt in den Vordergrund

Veränderungen bei der Mobilität führen auch zu Veränderungen und Erweiterung beim Angebot des ÖAMTC. So können Mitglieder z.B. einen kostenlosen Fahrrad-Check nutzen, aber auch ein Fahrrad-Service, auch für Elektroräder, wird nun angeboten. Ebenso können Elektro-Batterien von Autos, an den Standorten in Eisenstadt und Oberwart, geprüft werden. Grund für dieses Service ist die steigende Zahl von E-Autos am Gebrauchtwagenmarkt.

Seit kurzem bietet der ÖAMTC auch Gasanlagen-Überprüfungen für Wohnmobile und Wohnwägen an, denn mittlerweile verlangen viele Campingplätze eine derartige Bescheinigung. Im Burgenland zählt der ÖAMTC derzeit 71.000 Mitglieder und verzeichnete im Vorjahr einen Zuwachs von drei Prozent.