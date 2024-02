29 Jahre nach dem Roma-Attentat

In der Nacht von 4. auf 5. Februar 1995 wurden vier Volksgruppenangehörige der Roma bei einem Rohrbombenattentat in Oberwart ermordet. Am Sonntag hat in Oberwart die alljährliche Gedenkfeier für die vier Opfer stattgefunden. „Rassismus gibt es auch heute noch. Seit dem Attentat hat sich aber vieles zum Positiven gewendet“, so Emmerich Gärtner-Horvath, Beiratsvorsitzender der Volksgruppe der Roma.

Die Mehrheitsbevölkerung sei offener geworden und auf die Volksgruppe mehr zugegangen. „Sie hat sich auch für jene Probleme der Volksgruppe interessiert, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Wir haben auch Lösungen gesucht und auch gefunden, egal ob das jetzt auf der Ebene der Landes- oder der Bundespolitik ist“, sagte Gärtner-Horvath. Neben Angehörigen der Volksgruppe haben an der Gedenkveranstaltungen Kirchenvertreter und Politiker teilgenommen.