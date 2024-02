Hälfte aller Krebs-Todesfälle vermeidbar

Österreichweit wurde 2022 bei 20.683 Frauen und bei 24.081 Männern Krebs festgestellt. Die häufigsten Diagnosen waren bösartige Tumore der Brust bei Frauen und bösartige Tumore der Prostata bei Männern. Auf Brustkrebs entfielen 2022 rund 30 Prozent der Neuerkrankungsfälle bei Frauen. Prostatakrebs machte bei den Männern ebenfalls knapp 30 Prozent aller neu diagnostizierten bösartigen Neubildungen aus.

Prognose: Zahl der Krebserkrankungen steigt

Eine besorgniserregende Entwicklung ist vor allem der Lungenkrebs, der immer mehr zur Gefahr wird. Jeder fünfte Krebssterbefall bei Männern war auf Lungenkrebs zurückzuführen. Und auch bei den Frauen steht Lungenkrebs – knapp vor Brustkrebs – neuerdings an erster Stelle der krebsbedingten Todesursachen. Laut Experten wird die Zahl der Krebskranken in Österreich bis zum Jahr 2030 voraussichtlich auf 460.000 ansteigen. Umso wichtiger ist es daher, auf die richtige Vorsorge aufmerksam zu machen. Verhindert werden kann Krebs durch einen gesunden Lebensstil und durch regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen.

ORF

Die HPV-Impfung ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Doch die Durchimpfungsrate liegt derzeit bei rund 40 Prozent – das Ziel wären 90. „Schulimpfungen wären ein sehr niederschwelliger Zugang, da man nicht zu einem Arzt gehen muss, den Impfstoff nicht besorgen muss und es gleich in den Impfpass eingetragen wird“, sagte Michaela Klein, Präsidentin der Krebshilfe Burgenland. „Bis zum 21. Lebensjahr ist die Impfung gratis, darüber hinaus wird die Impfung gefördert und zu einem vergünstigten Preis von 145 Euro pro Packung angeboten“, so Landeshauptmannstellvertreterin und Pink Ribbon-Botschafterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Entwicklung schreitet schnell voran

Das Risiko an Krebs zu erkranken steigt mit dem Alter. Und da die Menschen immer älter werden, wäre es jetzt notwendig, das Gesundheitssystem dementsprechend zu adaptieren. Man sehe jetzt bereits die Personalknappheit. Wenn man jetzt nicht reagiere, werde die Situation in sieben Jahren schwierig, so Klein. Positiv ist jedoch, dass die Entwicklung in der Medizin schnell voran schreitet, immer mehr Leben können aufgrund neuer Therapien gerettet werden.

ORF

„In Österreich gibt es die Möglichkeit, dass alle durch die Gesundheitskassen alle Therapeutika in Anspruch nehmen können und diese werden immer effektiver, weshalb wir immer länger leben können, obwohl wir eine Krebsdiagnose erhalten“, sagte Klein. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Krebshilfe Burgenland haben im Vorjahr mehr als 2.000 Erkrankte begleitet. Zusätzlich wurden rund 70.000 Euro für Soforthilfe ausgezahlt. Das Geld stammt fast ausschließlich aus Spenden.

Sagartz: „Alle Kräfte im Kampf gegen Krebs bündeln“

ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz betonte in einer Aussendung, dass im Burgenland jährlich 800 Menschen an Krebs, sterben. Die Europäische Union habe ein Paket zur Vermeidung von Krebserkrankungen präsentiert. In Österreich ist die HPV-Impfung seit einem Jahr bis zum 21. Lebensjahr kostenlos. „Aufgrund dessen hat sich die Nachfrage nach dem Impfstoff bei Jugendlichen zwischen 12 und 21 Jahren versechsfacht“, sagte Sagartz.