Zahl der Flüchtlingsaufgriffe rückläufig

Auch die Zahl der Anzeigen wegen Schlepperei sei dementsprechend rückläufig. Den Winter sieht die Landespolizeidirektion dabei nicht als entscheidenden Faktor. Die Schlepperei sei „ein Geschäftsmodell der organisierten Kriminalität, welche in ihrem Bestehen völlig losgelöst von Temperaturen erfolgt“, hieß es. Teilweise gebe es Routenverlagerungen, nicht aber saisonale Schwankungen beim Migrationsdruck. Heuer seien die Auswirkungen des Winters zudem geringer, weil in den betroffenen Regionen bisher keine besonderen Schneelagen geherrscht hätten.

Polizei verweist auf gesetzte Maßnahmen

Stattdessen hob die Polizei die gesetzten Maßnahmen zur Bekämpfung der Schlepperkriminalität hervor. So sei etwa weiter die „Operation Fox“ im Gange, bei der österreichische Beamte zur Unterstützung bei der Bekämpfung der Schlepperei in Ungarn im Einsatz sind. Außerdem gebe es unter anderem Schwerpunktaktionen an den Außengrenzen, internationale Ermittlungen und Verbesserungen beim Informationsaustausch in Echtzeit nach Aufgriffen.