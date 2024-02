Messezentrum Oberwart: Stadt übernimmt mit großen Plänen

Die Stadtgemeinde Oberwart hat sich zuletzt auf die Rolle des Eigentümers des Messenzentrums beschränkt. Der Gastronom Harald Kahr war ab 2015 Generalpächter, hat Events wie Maturabälle organisiert und die Hallen an den Messeveranstalter weitervermietet. Diese Struktur wird nun geändert. Kahr zieht sich einvernehmlich zurück und die Stadt tritt künftig selbst als Veranstalter auf. Genauer gesagt ist es die Inform Events, eine gemeindeeigene Gesellschaft. Geschäftsführer ist Roland Poiger, Amtsleiter von Oberwart.

2,5 Millionen Euro Investition

Die Stadtgemeinde investiert und saniert die rund 35 Jahre alten Hallen. „Im Vorjahr hat es bereits die Entscheidung des Eigentümers gegeben, dass wir 2,5 Millionen Euro in die Hallen und in die Infrastruktur rund um die Hallen investieren. Die Parkplätze vor dem Messezentrum entlang der Straße sind fertig“, so Poiger.

Indoorspielplatz mit Trampolinhalle geplant

Poiger will die Zahl der Veranstaltungen stark erhöhen. Derzeit stehen die Hallen an den meisten Tagen im Jahr leer. Poiger denkt an große Konzerte, auch Festivals, die er in Eigenregie oder mit Partnern veranstalten will. Geplant ist auch ein Indoorspielplatz mit Trampolinhalle.

Die Verkehrsbetriebe Burgenland, die derzeit noch mit ihren Bussen in einer der Hallen eingemietet sind, müssen sich nach einem neuen Standort umsehen.