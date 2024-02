Saisonstart für burgenländische Tulpen

Laut Statistik Austria gibt es in Österreich mehr als 80 Tulpen-Züchter – zwei davon im Burgenland. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2020. Einer der burgenländischen Gärtner, der unter anderem Tulpen züchtet, ist Andreas Pomper aus Güssing. „Die Tulpe braucht sehr viel Wasser, sie hat es gerne feucht und die Temperatur sollte so um die 15 bis 16 Grad haben – also nicht überhöht, aber auch nicht zu kühl“, sagt der Gärtner. Die Tulpenzwiebeln werden im Herbst in Kisten gelegt und kommen dann in einen Kühlraum. „Es wird ihnen quasi der Winter vorgetäuscht. Die Tulpen werden dann in ein Gewächshaus gebracht und angetrieben – sprich mit Temperatur zum Keinem gebracht – und nach fünf bis sechs Wochen dann zum Blühen“, so Pomper.

Keine Transportwege = Längere Haltbarkeit

Weltweit gibt es mehr als 4.000 verschiedene Tulpenarten. Größter Produzent sind nach wie vor die Niederlande – aber auch immer mehr österreichische Betriebe setzen auf die Frühblüher. Denn weil die Transportwege wegfallen, halten heimische Tulpen auch länger in der Vase, sagt Pomper. Sie leiten damit das Frühlingsgeschäft ein – denn mit dem Valentinstag steht ein wichtiger Umsatzbringer für Floristen vor der Tür. Nach wie vor stehen Blumen nämlich ganz oben auf der Geschenkeliste.

Tipps für Tulpen in der Vase

Laut Pomper ist es beim Kauf von Tulpen wichtig, dass man sie rasch in eine Vase mit frischem Wasser stellt. Zuvor sollten die Tulpen noch einmal angeschnitten werden. Die Vase sollte an einem kühleren Ort abgestellt und das Wasser oft gewechselt werden – so sollten die Tulpen bis zu zwei Wochen halten.