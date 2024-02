Fälle von Lohn- und Sozialdumping steigen

Im Burgenland hat sich die Zahl der Verdachtsfälle im Vorjahr mehr als verdoppelt. Lohn- und Sozialdumping ist vor allem eine Form von Betrug, die überwiegend von ausländischen Firmen betrieben wird, die ihre Mitarbeiter in Österreich beschäftigen oder hierher entsenden. Das große Ziel ist daher, Lohn- und Sozialdumping künftig noch besser zu bekämpfen.

„Schäden in allen Bereichen“

„Es darf in einem Europa mit diesen strengen Gesetzen, die wir haben, nicht sein, dass Menschen unterschiedliche Löhne bekommen. Sowohl im Inland, als auch was die Grenzpendlerinnen und Grenzpendler, die zu uns kommen betrifft, darf das einfach nicht sein“, so Brigitte Ohr-Kapral von der Arbeiterkammer. Nicht nur kollektivvertragliche Unterentlohnung gilt als Lohn- und Sozialdumping. Der Begriff umfasst auch das nicht Ausbezahlen von Sonderzahlungen und Zulagen und die Nichtabgeltung von Überstunden. Der dadurch verursachte Schaden liegt in Österreich jährlich in Milliardenhöhe.

„Wir haben zum einen den allgemeinen Steuerschaden, weil viele Millionen an der Steuer vorbeigehen durch Lohn- und Sozialdumping. Wir haben aber auch den Schaden für die Sozialversicherungsträger und den Schaden für die einzelnen Arbeitnehmer. Wir haben den Schaden somit in allen Bereichen“, sagte Ohr-Kapral. Und auch in den verschiedensten Branchen, wobei Gastronomie, Bau und Transport besonders häufig betroffen sind. Das Burgenland gilt mit seinen knapp 400 Kilometern Staatsgrenze als besonders anfällig für Lohn- und Sozialdumping.

Arbeiterkammer fordert mehr Kontrollen

Im Baubereich etwa zahlt fast ein Drittel der ausländischen Firmen seinen Mitarbeitern nicht den Lohn, der ihnen in Österreich zusteht. Dieser Anteil wird nach einem kurzen Rückgang während der Corona-Pandemie wieder höher. Das stellt auch die Finanzpolizei fest. Sie ist für die Kontrolle von ausländischen Unternehmen zuständig, deren Mitarbeiter in Österreich tätig sind. „Österreichweit sind die Verdachtsfälle gleichbleibend, bis sinkend. Das Burgenland ist eher konträr dazu. Das heißt wir haben einen leichten Anstieg in diesem Bereich, daher wird es auch weiterhin Schwerpunktsetzungen benötigen“, so der Leiter der Finanzpolizei Wilfried Lehner.

Zu diesem Schluss kommen die Teilnehmer des Gipfels in der Arbeiterkammer einhellig. „Unabhängig davon, ob das jetzt die Finanzpolizei, oder die ÖGK ist, sollte in allen Kontrollbehörden eine personelle Aufstockung passieren, damit wir dieses Problem besser ahnden und bekämpfen können“, so der Leiter der Finanzpolizei, Wilfried Lehner. Verbesserungspotenzial gäbe es auch noch bei der internationalen Zusammenarbeit. Auch genauere Regelungen und härtere Strafen würde sich die Arbeiterkammer wünschen.