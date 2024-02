Tierbestattung: Der letzte Weg von Rocky und Co

Sie sind beste Freunde auf vier Pfoten und schnurrende Seelentröster. Hund, Katze und Co. begleiten ihre Menschen oft viele Jahre lang. Stirbt das Tier, wünschen sich viele Besitzer einen würdevollen Abschied. Diese Aufgabe übernimmt unter anderem Mathias Adelmann von der Tierbestattung Stegersbach. Das Unternehmen holt die verstorbenen Tiere auf Wunsch von Zuhause, dem Tierarzt oder der Tierklinik ab.

ORF

„Ausschließlich Einzelkremierungen“

„Wir holen die Tiere in weißen Tüchern ab, weil alles pietätvoll ablaufen muss“, sagt Adelmann. Danach werden die Tiere in ein Krematorium gebracht, das ausschließlich Einzelkremierungen anbietet. Die Urne mit der Asche werde dann zu den Kunden gebracht, sie könne aber auch abgeholt werden, so Adelmann. 330 Tierbestattungen hat das Unternehmen im letzten Jahr durchgeführt. Die meisten Kremierungen betreffen Hunde und Katzen, gefolgt von Kleintieren. Auch Pferdebestattungen werden angeboten.

ORF

Eine Kundin der Tierbestattung ist Helga Heinzl. Sie musste sich kürzlich für immer von ihrem Hund Rocky verabschieden. Heinzl entschied sich dafür, ihren Liebling einäschern zu lassen. „Obwohl es ein trauriger Anlass war, war es doch sehr schön, als Rocky abgeholt worden ist“, erzählt Heinzl.

ORF

Kosten je nach Tier zwischen 70 Euro und 3.000 Euro

Die Kosten für eine Einäscherung bewegen sich zwischen 70 Euro beim Kleintier und 3.000 Euro für ein Pferd. Für die Aufbewahrung der Asche gebe es diverse Möglichkeiten, sagt Sandra Adelmann von der Tierbestattung Stegersbach. Neben diversen Urnenarten könne man die Asche zum Verstreuen auch in einem Leinenbeutel mitnehmen.

ORF

Mit einem Teil der Asche können zudem auch Schmuckstücke gefüllt werden, so Adelmann.