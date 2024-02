Strom aus Windkraft: Jänner brachte Allzeit-Rekord

An besagtem 25. Jänner lag der burgenländische Stromverbrauch bei circa 5,5 GWh. Die Stromerzeugung aus burgenländischer Windkraft war an diesem Tag also etwa fünfmal so hoch wie der eigene Verbrauch. Das Burgenland ist in Bezug auf seine Fläche das wichtigste Windkraftland in Österreich. Mehr als ein Drittel aller Windräder ziehen im Burgenland ihre Kreise. 465 sind es insgesamt. Der Großteil dreht sich rund um Parndorf (Bezirk Neusiedl am See).

Im Winter leisten sie einen besonders wertvollen Dienst: Der Wind bläst unablässig, während bei Sonnenstrom als auch bei der Wasserkraft eher Flaute herrscht. Ein Anbieter, der in Parndorf einen Windpark betreibt, ist das Unternehmen Ökostrom AG. Allein dieser Windpark habe im Jänner soviel Strom erzeugt, dass alle Haushalte in Parndorf ein Jahr lang mit Strom versorgt werden können, sagte der Vorstandssprecher der Ökostrom AG, Ulrich Streibl im Interview mit dem ORF Burgenland.

Burgenland Energie größter Windstromerzeuger

Der größte Erzeuger von Windstrom im Burgenland ist die Burgenland Energie (44 Prozent), mit beinahe der Hälfte der produzierten Menge. Auf Platz zwei folgt das Parndorfer Unternehmen Püspök mit rund 28 Prozent, gefolgt von ImWind mit knapp 15 Prozent. Der Rest (13 Prozent) entfällt auf kleinere Betreiber wie die Ökostrom AG.

Auch kleine Anbieter haben große Anlagen

Doch auch die kleinere Ökostrom AG hat große Windkraftanlagen, so Streibl. Er verweist auf eine moderne Anlage mit 4,2 Megawatt. Allein deren Gondelhöhe betrage 135 Meter, bis zur Blattspitze seien es gar 236 Meter. Diese Anlage erzeuge in einer Stunde genauso viel, wie ein Haushalt in einem Jahr brauche, so Streibl.

„Repowering“: Von klein auf groß

Die Burgenland Energie hat das vergangene Jahr dazu genutzt, von klein auf groß umzustellen. Die neuen, großen Anlagen sind doppelt so leistungsstark wie die alten. Der Fachbegriff heißt „Repowering“, sagt Burgenland Energie-Vorstandsvorsitzender Stephan Sharma.

„Wir haben die 20 Jahre alten Windräder abgebaut, das waren 61 Windanlagen. Wir haben neue Anlagen gebaut, die im Vergleich zu den alten 80 Meter hohen Anlagen mit 240 Meter deutlich höher sind. Damit konnten wir die Leistung steigern und haben aber im Burgenland weniger Windanlagen“, so Sharma.

Im heurigen Jahr werden die Windparks in Neusiedl, Weiden und Deutschkreutz „repowert“. Neue Windräder der Burgenland Energie entstehen ab heuer im Mittelburgenland – in Nikitsch, Großwarasdorf und Horitschon.

Hybridparks: Windkraft kombiniert mit PV

Eine Entwicklung, der sich alle Betreiber anschließen, ist die Errichtung von Hybridparks – eine Kombination von Windkraft und Photovoltaik. Der nächste Schritt sind „Super-Hybridparks“, sagt Lukas Püspök, Geschäftsführer von Püspök Erneuerbare Energie.

„Was heuer das erste Mal umsetzen werden, ist, dass wir auch einen Großspeicher zu einem solchen Hybridprojekt dazustellen werden. Das erste Projekt wird mit Windkraftanlagen, einer PV-Anlage und einem Großspeicher in Nickelsdorf stattfinden. Es gibt schon Pläne darüber hinaus, das auch an anderen Standorten im Burgenland umzusetzen“, so Püspök.

Überall in Österreich ist diese Entwicklung aber noch nicht angekommen. In Westösterreich – Vorarlberg, Tirol und Salzburg – steht bisher keine einzige Windkraftanlage.