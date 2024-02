Braunöder hat mit Como Serie A im Visier

Es ist die Perspektive, die den Wechsel nach Italien für Braunöder so spannend macht. Como Calcio liegt in der zweithöchsten Spielklasse derzeit auf Platz vier. „Das große Ziel ist natürlich der Aufstieg in die Serie A. Es sind noch einige Runden zu spielen und es wird nicht leicht. Aber es ist auf jeden Fall möglich“, so der Krensdorfer. Bis Saisonende ist der 21-Jährige an Como verliehen. Danach besitzen die Italiener eine Kaufoption.

Erster Wechsel nach zwölf Jahren in Violett

Für Braunöder ist es die erste Auslandsstation seiner Karriere – nachdem er bei der Wiener Austria die Akademie absolvierte, spielte er zuletzt drei Jahre lang in der Kampfmannschaft der Veilchen. In seiner ersten Woche am Comer See hat sich der Krensdorfer gut eingelebt. „Die ersten Tage waren sehr fordernd und stressig – viele neue Eindrücke. Ich hab mich da jetzt aber einmal ganz gut gefunden, bin gut aufgenommen worden“, sagte der Krensdorfer im Gespräch mit dem ORF Burgenland.

In den kommenden Wochen geht es für ihn darum, sich für Spielzeit zu empfehlen. „Es ist auf jeden Fall viel Qualität im Kader. Ich hab gesehen, dass ich da gut mithalten kann“, so Braunöder. Bis er mit dem System der Italiener so richtig vertraut ist, könne es aber noch dauern. „Es ist doch etwas anderes, wenn man mitten in der Saison kommt und keine Vorbereitung hat, wo man sich zeigen kann“, sagte Braunöder. Ein Einsatz am Samstagnachmittag im Spiel gegen Ternana Calcio dürfte also noch ein wenig zu früh kommen.