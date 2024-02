Gerhard Krammer erster Rektor der JHP

Der 58-jährige Krammer war ab Februar 2022 zunächst als Direktor des damaligen „Joseph Haydn Konservatoriums“ tätig und wurde nach der Akkreditierung zur Privathochschule im März 2023 provisorischer Rektor der JHP. Gemeinsam mit JHP-Geschäftsführer Franz Steindl und einem Team war Krammer seit in den Akkreditierungsprozess des ehemaligen Haydn-Konservatoriums zur „Joseph Haydn Privathochschule“ eingebunden.

Krammer: Knotenpunkt der Haydn- und Lisztforschung

Es sei eine besondere Auszeichnung, der erste Rektor der neuen Hochschule zu sein, meinte Krammer. Man wolle den jungen Menschen im Burgenland und auch international die bestmögliche musikalische Ausbildung anbieten. Dazu solle der Wissenschaftsbereich einen entsprechenden Stellenwert bekommen und den Standort Burgenland zu einem internationalen Knotenpunkt der Haydn- und Lisztforschung machen.

Landesmedienservice Burgenland

Krammer habe unbestritten die Expertise und alle Voraussetzungen für die Aufgabe als Rektor, hieß es von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Man werde gemeinsam den „erfolgreichen Weg der ‚Joseph Haydn Privathochschule‘ fortsetzen“, so JHP-Geschäftsführer Steindl.

280 Studierende und 66 Mitarbeitende

An der JHP gab mit Anfang Oktober 2023 280 Studierende. Mit der Überführung des Haydn-Konservatoriums in eine Privathochschule können sie nun auch einen international anerkannten Bachelor- oder Masterabschluss bekommen. Inklusive Lehrpersonal waren zu Semesterbeginn 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt – mehr dazu in Unterrichtsbeginn an der Joseph Haydn Privathochschule.